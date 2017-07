Milano, uomo di 43 anni aggredito con la soda caustica: colpito al volto con l'acido, è grave

Lo avrebbe colpito al volto, probabilmente dopo una lite. Poi, senza preoccuparsi delle sue condizioni, sarebbe fuggito, lasciando lì con il volto "bruciato".

Folle aggressione con l'acido giovedì pomeriggio a Milano. Poco prima delle 16, in viale Città di Fiume - all’angolo con i Bastioni di Porta Venezia -, un uomo di quarantatré anni è stato colpito e ustionato con la soda caustica.

L'aggressore - che sembra sia fuggito - gli avrebbe gettato volontariamente l’acido in faccia e sul collo e lo avrebbe poi lasciato sull’asfalto ferito.

Aggressione con l'acido: polizia e ambulanze sui Bastioni

Sul posto, allertati dai passanti, sono immediatamente intervenute un’ambulanza e un’auto medica del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure in strada, l’uomo è stato trasportato al Niguarda in condizioni gravi, ma - sembra - non in pericolo di vita.

Proprio in viale Città di Fiume, a due passi da uno degli ingressi dei Giardini Montanelli, sono ora al lavoro vigili del fuoco e uomini della polizia scientifica. Lì, sul luogo dell'aggressione, gli agenti hanno trovato una bottiglietta che potrebbe contenere l’acido usato per l’aggressione.

L'uomo, che ha riportato le ustioni più gravi al naso e alla fronte, è stato ascoltato dai poliziotti in ospedale prima di essere sedato per le medicazioni.