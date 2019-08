Sorride a una ragazza: viene aggredito con una mazza da baseball dal fidanzato

Un italiano 24enne ha aggredito un nigeriano 25enne con una mazza poichè colpevole, a suo dire, di aver rivolto uno sguardo di troppo alla propria ragazza.

Il fatto è avvenuto in viale Argonne, in un bar, nelle scorse ore.

Secondo la ricostruzione della polizia, l'italiano, nel locale insieme alla propria fidanzata, avrebbe notato uno sguardo 'non lecito' da parte dell'africano, un ragazzo che è solito cheidere l'elemosina in zona. Dopo aver battibeccato, il 24enne è tornato a casa, ha preso una mazza di baseball ed è tornato per aggredire l'attonito nigeriano.

La vittima ha detto alla polizia di aver sorriso alla ragazza e di aver così scatenato la gelosia dell'aggressore. Nel bar confermano la sua versione e di non aver mai avuto problemi con il 25enne.

L'italiano, quindi, è stato deferito all'autorità giudiziaria per minacce gravi.