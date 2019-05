Reagisce ai rapinatori in metro: ragazzo di 21 anni massacrato a pugni e ombrellate a Milano

Lo hanno minacciato per rubargli l'orologio. E quando lui ha reagito sono passati alle "maniere forti", in due contro uno. Un ragazzo di ventuno anni, un giovane romeno, è stato aggredito e ferito domenica notte sull'ultimo treno della M2 in servizio da Milano a Gessate, già in passato teatro di folli risse e violenze.

Verso l'1.40, stando a quanto appreso, due ragazzi hanno intimato alla vittima di consegnare loro il suo orologio mentre il convoglio si trovava poco prima della fermata di Cassina de' Pecchi. Il 21enne, per nulla intimorito, ha "risposto" e ha cercato di mettere in fuga i due aggressori, che a quel punto hanno iniziato a colpirlo con diversi pugni al volto e con un ombrello.

I primi a intervenire sono stati due addetti alla security di Atm, che si trovavano già a bordo e che hanno poi allertato i carabinieri. Militari e agenti si sono subito messi sulle tracce dei rapinatori, fuggiti dal vagone.

La caccia all'uomo ha dato i suoi frutti in piazza Decorati al valor civile - poco lontano dalla stazione di Cassina - dove gli uomini della tenenza di Pioltello hanno fermato uno degli aggressori: un moldavo di ventidue anni, con precedenti. Il giovane, arrestato e portato a San Vittore, deve rispondere delle accuse di tentata rapina aggravata e lesioni personali gravi, mentre i militari sono ora sulle tracce del suo complice che è riuscito a fuggire.

La notte della vittima è invece finita all'ospedale di Cernusco sul Naviglio, dove i medici hanno diagnosticato una "frattura all'osso zigomatico di sinistra". Per lui la prognosi è di oltre trenta giorni.