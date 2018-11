Aggredisce la ex con l'acido a Tenerife, poi cerca di scappare in aereo: arrestato

Prima, e pare con l'aiuto della nuova compagna, ha aggredito la sua ex fidanzata versandole addosso una sostanza a base di acido, all'interno di una caffetteria alle Canarie. Poi, con tutta tranquillità, stava per imbarcarsi su un aereo per tornare in Italia. Ma la polizia spagnola era sulle sue tracce e lo ha arrestato prima che potesse prendere il volo.

Protagonista un uomo di 45 anni residente a Busto Arsizio (Varese), arrestato all'aerporto di Tenerife Sud nella giornata del 21 novembre. Secondo quanto riferiscono i locali mass media, la sua ex fidanzata, una 26enne, è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale. Poi, dimessa, ha riconosciuto il suo aggressore indicandolo alla polizia nazionale, che ha eseguito l'arresto.

Il ruolo della nuova compagna nella vicenda è ancora al vaglio delle forze dell'ordine iberiche. L'aggressione si è verificata in una caffetteria della città di La Laguna, antica capitale delle Canarie a 10 chilometri da Santa Cruz de Tenerife.