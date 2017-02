Assiste a un furto e minaccia di chiamare i carabinieri: preso a pugni e calci con la figlia

Terribile aggressione sabato sera in provincia di Milano. A farne le spese un uomo di 53 anni e la figlia di 23 anni, che hanno assistito ad un furto ad una panetteria di Arconate, in via Matteotti, da parte di una banda di tre malviventi poi fuggiti a bordo di una Bmw.

Il fatto alle otto e un quarto di sera: i tre ladri sono al "lavoro" per scassinare la serranda del negozio. Il 53enne passa di lì, vede la scena e minaccia di chiamare le forze dell'ordine se i malviventi non si fossero fermati. I tre, per niente intimoriti, si sono avventati contro l'uomo, picchiandolo a suon di pugni e calci fino a farlo cadere per terra.

La figlia è transitata in auto proprio in quel momento. Pensando di essere al sicuro all'interno dell'abitacolo e vedendo il padre in grave difficoltà, ha fatto quasi per investire gli aggressori sperando che se ne andassero, ma loro hanno reagito spaccando il finestrino della vettura e tirando pugni anche contro di lei.

Carabinieri e sanitari del 118 sono arrivati in via Matteotti non appena è scattato l'allarme. Padre e figlia, portati ai pronto soccorso di Legnano e Busto Arsizio, non sono in gravi condizioni. I militari hanno effettuato i rilievi scientifici e ora indagano per capire chi siano i responsabili.