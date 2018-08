Milano, scavalcano il tornello della metro e aggrediscono guardie Atm: un agente ferito

Hanno scavalcato i tornelli nonostante fossero sotto gli occhi di due guardie. Poi, una volta scoperti, hanno cercato di "rifugiarsi" in un treno. Quindi, raggiunti anche lì, hanno pensato bene di aggredire gli agenti.

Mattinata decisamente movimentata quella di mercoledì nella stazione di Gessate, dove due addetti alla sicurezza di Atm hanno dovuto fare i conti con due giovani che avrebbero voluto viaggiare gratis.

I problemi, stando a quanto appreso da MilanoToday, sono iniziati pochi minuti dopo le 6, quando i due uomini della security hanno notato due ragazzi che avevano appena scavalcato e li hanno raggiunti in banchina. Lì, nonostante gli inviti a fare il biglietto, i due avrebbero cominciato a insultare i "rivali" per poi salire sul treno urlando e minacciando le guardie. A quel punto, gli operatori hanno raggiunto la coppia a bordo e l'hanno riportata in banchina.

In quel momento è avvenuta l'aggressione: uno dei due ragazzi, infatti, si è scagliato contro uno degli addetti alla sicurezza - un uomo di quarantadue anni - strattonandolo e colpendolo con un pugno. Il 42enne, secondo quanto ricostruito, è finito in codice verde all'ospedale di Treviglio, dove i medici gli hanno diagnosticato una prognosi di tre giorni.

La guardia ha già presentato denuncia ai carabinieri di Cassano d'Adda, che sono intervenuti in metro per identificare i due ragazzi, alla fine bloccati proprio dalla sicurezza Atm.

Soltanto martedì notte, altre scene di violenza si erano verificate sulla M1, nella stazione di Pasteur, dove un uomo - per ora riuscito a fuggire - aveva accoltellato al braccio un 41enne per poi lasciarlo a terra in un lago di sangue.