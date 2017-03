Aggressione in largo Cairoli: tre giovanissimi in ospedale, uno è grave

Violenta aggressione nella notte tra sabato 18 e domenica 19 marzo in pieno centro a Milano, in largo Cairoli all'angolo con Foro Bonaparte.

Le vittime sono tre giovanissimi: un sedicenne e due diciassettenni. Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte e la dinamica è al vaglio della polizia, intervenuta sul posto con sei volanti insieme ai sanitari del 118 con tre ambulanze ed una automedica.

Dalle prime testimonianze dei passanti, sembra che l'alcol abbia giocato un ruolo; ma è ancora presto per delineare una dinamica certa dell'episodio. L'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) riferisce che i tre giovani sono stati trasportati al Fatebenefratelli, al Policlinico e al Niguarda per le medicazioni del caso. Quello trasportato al Niguarda sarebbe in gravi condizioni.