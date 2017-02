Trasferito da un carcere all'altro, dà in escandescenza e picchia gli agenti

Resta alta la tensione nel carcere lombardo di Busto Arsizio, nelle ultime ore al centro delle cronache per gravi eventi critici accaduti tra le sbarre del penitenziario. La nuova violenta aggressione di un detenuto a due poliziotti penitenziari del carcere scatena le proteste del sindacato di polizia penitenziaria Sappe, che ne dà notizia.

Nella mattinata di lunedì 20 febbraio un detenuto romeno di 28 anni, tempo fa evaso dal penitenziario di Varese, è stato trasferito da Opera a Busto. Durante le fasi di immatricolazione presso il Casellario è andato in escandescenza e ha prima spintonato e poi dato un pugno ad una sovrintendente dei baschi azzurri, cercando di scappare.

Bloccato dagli agenti in corridoio, ha reagito con calci, pugni e morsi. Riportato al Casellario per la perquisizione e per ricondurlo alla ragione, ha nuovamente reagito colpendo con calci e pugni alla nuca e dietro orecchio un altro sovrintendente. Ha inoltre dato un morso sulla mano ad un assistente capo che, con altri agenti, era arrivato in soccorso. Alfonso Greco e Donato Capece (rispettivamente segretario regionale e nazionale del Sappe) denunciano l'ennesima aggressione ai danni della polizia penitenziaria e ricordano che, in Italia, nelle carceri in media ogni giorno si verificano tre tentativi di suicidio e ventitré atti di autolesionismo da parte dei detenuti, che stando agli ultimi numeri sono in aumento.