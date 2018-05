In dodici pestano a sangue due ragazzi fuori da un bar: denunciati esponenti di Casapound

Sarebbero usciti dal locale - questa la definizione della polizia - "in maniera compatta ed organizzata". Quindi, come una sorta di "squadrone", avrebbero portato a termine l'aggressione e sarebbero fuggiti.

Dodici ragazzi - tutti milanesi tra i diciotto e i ventisei anni - sono stati denunciati dalla Digos di Milano con l'accusa di lesioni personali in concorso. Si tratta - fanno sapere da via Fatebenefratelli - di esponenti dell'ala milanese di CasaPound. Il 10 marzo scorso, stando a quanto accertato dagli agenti, i dodici avrebbero pestato due ragazzi con i quali avevano litigato - sembra non per ragioni politiche - all'interno di un locale di corso Garibaldi.

Una volta all'esterno, i dodici erano arrivati in branco e si erano scagliati contro le due vittime, colpite con calci, pugni e un casco integrale e finite in ospedale con prognosi di otto e dieci giorni.

Venerdì mattina, proprio gli uomini della Digos hanno perquisito i dodici ragazzi, membri anche della curva del Milano, che segue la squadra di hockey meneghina. A casa loro sono stati sequestrati - oltre agli abiti e al casco usati durante l'aggressione - coltelli, manganelli e una bandiera della Repubblica sociale italiana.