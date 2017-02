Aggredito mentre compra il giornale e colpito con un bastone in testa: un uomo in fin di vita

Misteriosa aggressione giovedì mattina a due passi dalla stazione Centrale di Milano.

Verso le 6.30, secondo quanto finora ricostruito dalla Questura di Milano, un uomo di sessanta anni - un senzatetto di origini spagnole - è stato colpito con violenza alla testa da una persona che ha poi fatto perdere le proprie tracce.

La vittima, soccorsa da un’auto medica e un’ambulanza del 118, è stata trasportata in condizioni disperate all’ospedale San Raffaele, dove è stato operato alla testa ed è ricoverato in pericolo di vita.

L’aggressione, stando alle prime indagini, sarebbe avvenuta mentre il sessantenne comprava un giornale all’edicola all’angolo tra piazza Duca d’Aosta e via Vitruvio.

Lo stesso edicolante, già ascoltato dai poliziotti, ha raccontato di aver sentito improvvisamente un tonfo e di aver notato l’uomo a terra con una ferita alla testa. Il proprietario dell’edicola, però, non avrebbe assistito all’aggressione vera e propria, ma soltanto - ha spiegato - alla fuga di un uomo.

Non è ancora chiaro, al momento, quale sia l’arma usata dall’aggressore, che al momento è in fuga. Dai primi riscontri, sembra che la vittima sia stata colpita alla testa con un bastone.

Il sessantenne, che dovrebbe aver trascorso la notte nella vicina via Vittor Pisani, era stato portato in Questura lo scorso 25 settembre, quando aveva forzato un parchimetro pubblico. In quel caso, i poliziotti avevano scoperto che aveva diversi alias e precedenti e che viveva di piccoli furti ed espedienti.