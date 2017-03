Ticinese, due ragazzi aggrediti senza motivo a colpi di sedia

Aggressione di prima mattina, sabato 18 marzo, in corso di Porta Ticinese. La polizia è intervenuta all'angolo con via Urbano III per raccogliere il racconto delle due vittime, due italiani di 34 e 38 anni che erano appena usciti da un locale della zona quando sono stati avvicinati da tre ragazzi stranieri, presumibilmente sudamericani.

Questi li hanno prima provocati con qualche frase, poi hanno raccattato alcune sedie e altri oggetti presenti sul posto e li hanno colpiti, provocando loro alcune ferite alla testa: le due vittime sono state portate al Fatebenefratelli in codice giallo.

Gli aggressori, dopo il gesto, sono scappati senza lasciare traccia.