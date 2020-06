Follia sulla 91: uomo svuota l'estintore in faccia all'autista, poi aggredisce i vigilantes Atm

La lite con altri due passeggeri, verosimilmente suoi conoscenti. L'aggressione all'autista, la cui unica colpa è stata quella di cercare di calmarlo. Il secondo, violento blitz contro i vigilantes e poi la resa con la polizia.

Protagonista della serata di follia, andata in scena martedì sulla filovia 91 di Atm, è stato un 23enne - cittadino egiziano - che alla fine è stato denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio.

Il suo show è iniziato verso le 20.50, quando - a bordo del mezzo Atm che si trovava in viale Romagna - ha iniziato a discutere animatamente con un uomo e una donna. Durante la lite, stando a quanto accertato dagli agenti, il 23enne ha preso uno degli estintori che si trovano sul pullman e si è diretto nuovamente verso la coppia. A quel punto, è intervenuto il conducente del bus - un italiano di 44 anni - e il giovane, totalmente fuori di sé, gli ha spruzzato la schiuma al volto.

Poi è sceso dalla 91 ed è subito stato avvicinato dai vigilantes di Atm, allertati dallo stesso autista. Non contento, il ragazzo ha rotto una bottiglia in vetro e ha recuperato un bastone da terra e si è scagliato anche contro gli uomini della security, che in pochi minuti sono stati raggiunti dagli agenti delle Volanti, che alla fine sono riusciti a bloccare il 23enne. Il conducente del bus è finito in ospedale, al Fatebenefratelli, in codice verde, ma fortunatamente le sue condizioni sono buone. Il giovane è invece stato identificato e denunciato.