Morde un dito all'ex fidanzato durante una lite: lui non la voleva più vedere

Ha morso il dito al suo ex fidanzato dopo che questi aveva deciso di rompere totalmente i rapporti con lei. E' stata arrestata e subito scarcerata: la protagonista è una ragazza poco più che ventenne di Milano, che lavora nei Musei della città e che si era recata ad incontrare faccia a faccia il suo ex dopo la fine della loro relazione.

L'uomo, in particolare, l'aveva bloccata sul telefono e sui social network, manifestando l'intenzione di non voler più avere a che fare con lei. Che però non si era data per vinta e aveva richiesto un incontro "chiarificatore".

Durante l'incontro, però, i due hanno litigato e a un certo punto lei ha "addentato" il dito di lui, costringendolo a farsi medicare al pronto soccorso. Le forze dell'ordine l'hanno arrestata e ha trascorso una notte in cella di sicurezza prima di affrontare il processo per direttissima.

La donna si è difesa spiegando che l'ex fidanzato, appena l'aveva vista, aveva preso in mano il telefono per chiamare la polizia. Lei, allora, gli aveva strapparto il telefono dalla mano ed era nata una colluttazione tra i due, durante la quale è partito il morso per liberarsi dalla presa dell'altro. Il giudice del rito direttissimo ha creduto a questa versione e - anche considerando che la ragazza è incensurata - l'ha liberata in attesa del processo per lesioni.