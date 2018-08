Ubriaco all'ospedale infastidisce pazienti e sanitari, poi aggredisce una guardia: arrestato

Nel pomeriggio del 17 agosto, intorno alle 16, un ragazzo, che si trovava al pronto soccorso del Fatebenefratelli in stato di ebbrezza, ha iniziato a infastidire pazienti e personale sanitario. Tanto che per arginarlo è dovuta intervenire una guardia giurata. Tra i due è nata una colluttazione, alla quale hanno posto termine i carabinieri. L'uomo è stato poi arrestato.

Il protagonista della vicenda, un 22enne marocchino irregolare e senza fissa dimora, oltre a recare disturbo alle persone in attesa e ai dipendenti dell'ospedale, si è scagliato contro la guardia, un 36enne ucraino, quando questa è arrivata per contenerlo. Sul posto sono quindi accorsi i militari, che hanno arrestato il ragazzo per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per interruzione del pubblico servizio. L'ucraino ha riportato contusioni ed escoriazioni di lieve entità.