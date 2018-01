Follia alla fermata del tram, uomo preso a sprangate in testa senza motivo: è grave

Aveva gli auricolari con la musica nelle orecchie e non si è accorto di quello che accadeva a due passi da lui. Così, quando l'aggressore lo ha colpito non è riuscito a difendersi in nessun modo. E nulla ha potuto fare neanche quando, nonostante lui fosse già a terra, il "rivale" gli si è accanito contro prima di andare via come se nulla fosse successo.

Follia in strada a Milano, dove un uomo di trentuno anni - un cittadino serbo, regolare e con un lavoro nel campo della finanza - è stato aggredito a sprangate in testa mentre aspettava il tram numero 9 all'angolo tra via Ripamonti e viale Sabotino. A colpirlo, hanno accertato i carabinieri del nucleo Radiomobile, è stato un trentaduenne del Camerun - residente a Treviso e già noto per reati contro il patrimonio - che è poi stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

L'aggressore - ha raccontato una donna, la prima a chiedere aiuto ai carabinieri - verso le 22.30 è sceso da un tram in viale Sabotino e ha immediatamente preso a calci un bidone della spazzatura, rovesciandolo in strada. Il trentaduenne, sempre sotto gli occhi della testimone, è poi entrato in un'aiuola cercando di prendere - senza riuscirci - un paletto di legno fissato nel terreno. A quel punto, l'uomo si è spostato dietro un'edicola e pochi secondi dopo è tornato impugnando una spranga di ferro di circa 80 centimetri "ricavata" da una transenna.

Proprio con quell'arma, l'arrestato ha aggredito alle spalle la vittima, che non aveva mai visto né conosceva. Dopo un primo violento colpo alla testa, il trentunenne è caduto al suolo ed è stato colpito altre due volte, sempre al cranio. Lasciando l'uomo tramortito a terra, il camerunense - in evidente stato di alterazione psicofisica - si è poi allontanato imboccando via Ripamonti. Lì, pochi attimi dopo, lo hanno raggiunto i militari, che lo hanno ammanettato, arrestato e portato a San Vittore.

La vittima, soccorsa dai passanti e da un'ambulanza del 118, è stata portata d'urgenza al Policlinico: i medici hanno riscontrato diverse fratture alla teca cranica e per ora non hanno ancora sciolto la prognosi. Nelle prossime ore, l'uomo - che comunque non dovrebbe essere in pericolo di vita - sarà sottoposto a un intervento chirurgico.