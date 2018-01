Aggressione al gazebo di De Corato in centro a Milano: "due persone ferite", arriva la polizia

Sabato pomeriggio decisamente movimentato al banchetto in piazza Argentina di Riccardo De Corato. Verso le 18, infatti, stando a quanto raccontato dallo stesso capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, il suo gazebo è finito nel mirino di tre persone, che hanno anche aggredito fisicamente uno dei militanti di Fdi e un passante arrivato in sua difesa.

"Da una macchina recante la targa di Varese, di cui abbiamo recuperato il numero - le parole dell'ex vicesindaco di Milano -, sono scese due donne e un uomo, che a un certo punto hanno cominciato a prendere a pugni uno dei nostri militanti che distribuiva materiale elettorale. Fortunatamente, vista la scena, si è fermato un ragazzo che è venuto in soccorso dell'aggredito, rimediando pure lui dei pugni".

Una delle ragazze, invece, come documentato dall'eurodeputato Carlo Fidanza, si è abbassata i pantaloni davanti al banchetto e ha mostrato a tutti il dito medio mentre faceva pipì. I tre, poi, si sono allontanati prima dell'arrivo della polizia. Gli stessi agenti della Digos, però, sono già riusciti a identificare due di loro - la donna semi nuda e l'uomo - e li hanno denunciati per atti osceni in luogo pubblico e lesioni.

Fortunatamente, nonostante qualche lieve ferita, i due uomini aggrediti sono stati medicati sul posto da un'ambulanza e non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale.

Ale 16 di domenica, ha annunciato Fratelli d'Italia, si terrà una "manifestazione di solidarietà e vicinanza anzitutto alle due persone rimaste ferite". Il sit-in, però, sarà anche l'occasione - ha spiegato De Corato - per "ribadire che neppure la violenza fermerà il nostro impegno. Noi non ci fermiamo e invitiamo tutti ad esserci per ribadire il no alla violenza come metodo politico".