Milano, ragazzo dà in escandescenze in hotel e picchia il personale alla reception e la polizia

Senza motivo alcuno si è scagliato contro il personale della reception del Baviera Mokinba Hotels in via Panfilo Castaldi, zona Porta Venezia a Milano. Pugni, calci, strattonamenti e un computer distrutto. Il protagonista dello scatto di follia, avvenuto nella mattinata di mercoledì poco prima delle 8, è un ragazzo italiano di 28 anni.

Ragazzo si scaglia contro i poliziotti in hotel

Il giovane si è poi scagliato anche contro gli agenti di polizia intervenuti dopo la chiamata de personale dell'albergo: motivo per il quale è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Agli uomini della questura il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al termine del quarto d'ora di follia del 28enne, per fortuna, nessuno è rimasto ferito in modo serio. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori dell'Azienda regionale emergenza urgenza con un'ambulanza in codice giallo. I soccorritori hanno medicato sul posto quattro persone: tre uomini di 33, 41 e 51 anni e una donna 35enne.