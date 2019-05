Aggressione in hotel e minacce ai passanti: due stranieri espulsi dall'Italia

Sono stati espulsi due stranieri (un brasiliano e un bengalese) che, nei giorni scorsi, avevano creato problemi di ordine pubblico in due diversi episodi. Il provvedimento è stato eseguito il 9 maggio dall'ufficio immigrazione della questura di Milano.

Trans aggredisce impiegata di hotel

La prima protagonista (accompagnata alla frontiera) è la trans brasiliana di 33 anni che, la mattina di domenica 5 maggio, ha aggredito l'impiegata 24enne alla reception del Milano Hostel di via Porpora 26, zona Loreto, armata di un paio di forbici. L'aggressora si è agitata perché l'impiegata le aveva fatto notare che il documento d'identità era scaduto da qualche giorno. La 33enne, in stato d'ebbrezza, ha afferrato un paio di forbici e ha tagliato una ciocca di capelli all'impiegata, tentando poi di affondare la lama.

La vittima si è però divincolata riuscendo a rifugiarsi in uno stanzino da dove ha chiamato il numero di emergenza 112. L'aggressora l'ha raggiunta e l'ha tirata fuori con violenza dalla stanza, sbattendole più volte la testa contro il muro. In quel momento sono arrivati gli agenti, che hanno immobilizzato la 33enne con il taser (la pistola elettrica d'ordinanza).

La brasiliana è stata arrestata e portata in carcere, mentre l'impiegata è stata trasportata alla Clinica Città Studi dove i medici le hanno dato una decina di giorni di prognosi per un trauma cranico-facciale.

Uomo insulta passanti

Il secondo protagonista (imbarcato su un aereo per il Paese d'origine) è il 38enne del Bangladesh che, nel pomeriggio di lunedì 6 maggio, ha minacciato e insultato numerosi passanti in via Galilei (zona Porta Nova), fino all'arrivo della polizia. Gli agenti lo hanno perquisito trovandogli addosso un coltello, che non aveva estratto durante i minuti di panico da lui stesso crearti. Una visita ospedaliera in psichiatria ha dato esito negativo.