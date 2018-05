Urta lo specchietto nel sorpasso: inseguito e colpito alla testa con mazza da baseball

Si è visto sorpassato da una vettura che, nella manovra, gli ha leggermente urtato lo specchietto e ha deciso di vendicarsi: prima ha inseguito la macchina ad alta velocità, poi l'ha a sua volta sorpassata fermandosi davanti per "sbarrarle" la strada, infine è sceso con una mazza da baseball per colpire selvaggiamente l'altro automobilista.

Poteva finire in tragedia. E' successo intorno alle 6.20 di lunedì mattina in via Ripamonti ad una rotonda all'incrocio con via Selvanesco. Protagonisti, come detto, due automobilisti: un 57enne alla guida di una Bmw e un 64enne alla guida di una Citroen Xantia. Il primo, nel sorpasso, ha urtato lo specchietto del secondo che si è lanciato all'inseguimento fino a raggiungere la Bmw.

Una volta che le due auto si sono fermate, il 64enne è sceso dalla Xantia con in mano una mazza da baseball e si è avvicinato all'abitacolo della Bmw per fare scendere "l'avversario", poi lo ha colpitto con violenza più volte alla testa. La scena è stata vista da un agente di polizia locale che stava percorrendo a sua volta via Ripamonti per recarsi in servizio in piazza Beccaria.

L'agente è sceso dalla sua auto e ha bloccato l'aggressore chiedendo i rinforzi. Attualmente la vittima è sotto osservazione al Policlinico, dove è stato portato con un grave trauma cranico dai sanitari del 118. La prognosi è al momento riservata. E' un autista di pullman e lavora per una ditta privata.

Il 64enne, incensurato, è stato portato al comando di polizia locale e successivamente arrestato per tentato omicidio.