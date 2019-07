Milano, pugnalato in strada con un coltello lungo 30 centimetri: fermato l'aggressore

Una profonda ferita al torace, a pochi centimetri dal cuore. Un coltello da cucina lungo 32 centimetri trovato sotto a un'auto insieme a una maglietta zuppa di sangue. E poi un uomo di 32 anni ricoverato in prognosi riservata al Niguarda (piantonato dalla polizia) e un altro, un 26enne, fermato con la pesante accusa di tentato omicidio. Sono gli elementi di una brutale aggressione avvenuta a Milano all'angolo tra via Morgantini e via Civitali nella serata di sabato 27 luglio. E la polizia non ha nessun dubbio: ad accoltellare il 32enne, cittadino marocchino irregolare in Italia, sarebbe stato il 26enne, suo connazionale e anche lui irregolare.

La lite e le coltellate: l'aggressione in via Morgantini

Tutto è accaduto intorno alle 22.30 quando una residente ha chiamato le forze dell'ordine notando tre persone che stavano litigando animatamente. In pochi attimi la situazione è degenerata: il 26enne — secondo quanto ricostruito dalla polizia — avrebbe estratto il coltello e avrebbe sferrato il fendente.

Il coltello si è conficcato nel torace dell'uomo, a pochi centimetri dal cuore. Tutto questo sotto gli occhi di un'altra persona che, sempre secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe cercato di dividere i due.

Le condizioni del 32enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Stabilizzato dai sanitari è stato trasportato a sirene spiegate all'ospedale di Niguarda dove è stato operato d'urgenza nel cuore della notte. Attualmente è ricoverato in ospedale, piantonato dagli agenti. E la prognosi è riservata.

Il presunto aggressore, invece, sarebbe stato notato dagli agenti mentre cercava di nascondere sotto una macchina l'arma e una maglietta zuppa di sangue. Il coltellaccio, lungo 32 centimetri, è stato sequestrato. Non ci sarebbe nessuna traccia, invece, dell'uomo che avrebbe cercato di dividere i due: sarebbe scappato facendo perdere le sue tracce.

Sul caso indaga la Questura

Per il momento non è chiaro perché vittima e aggressore stessero discutendo. Sul caso stanno indagando gli agenti della Questura di Milano.