In tre arrivano sull'Audi, scendono dall'auto e lo prendono a sprangate: paura in corso Como

Misteriosa aggressione in via Alessio di Tocqueville, zona Corso Como, a Milano. Alle ventidue di domenica, in piena 'movida', un uomo di quarant'anni è stato aggredito con una spranga, e con calci e pugni, da tre uomini. Sull'episodio indaga la polizia di Stato.

Stando al racconto della vittima, un parcheggiatore di origine romena, i tre banditi - descritti come albanesi - sono scesi da un'Audi e, senza una minima spiegazione, gli si sono scagliati contro con calci e pugni. Uno di loro, armato di spranga, non ha esitato nel colpirlo a bastonate sul viso e sulla testa.

Il ferito è stato soccorso dai medici del 118 intervenuti sul posto in codice giallo. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli e le sue condizioni non sono gravi.