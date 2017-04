Milano, aggressione in piazza Gobetti: ragazzo di 26 anni preso a martellate in testa, è grave

Prima la lite verbale. Poi il raid a colpi di martello, improvviso e violento. Con tre uomini che sono arrivati davanti ai giardinetti, sono scesi dall’auto e si sono scagliati direttamente contro la vittima. Quindi, lasciandolo ferito a terra, sono risaliti a bordo di un'utilitaria e sono andati via.

Folle aggressione domenica pomeriggio in piazza Gobetti, zona Lambrate a Milano, dove un ragazzo di ventisei anni - che si trovava proprio nel parchetto insieme a due amici - è finito nel mirino di tre giovani.

Verso le 15, secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri, la vittima è stata colpita con alcune martellate alla testa dai tre aggressori, che subito dopo il “blitz” sono risaliti in auto e hanno fatto perdere le proprie tracce.

Sul posto, per prestare i soccorsi al ventiseienne, sono intervenute due ambulanze e un’auto medica: il giovane ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato alla clinica di Città Studi in codice rosso, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ferito anche un ventenne, ma soltanto lievemente, che sembra abbia cercato di difendere la vittima, suo amico.

Sul caso indagano i carabinieri, che sono ora al lavoro per chiarire i moventi di quello che è sembrato un vero e proprio raid premeditato e studiato.

Dietro all’aggressione, secondo le primissime ricostruzioni dei militari, potrebbe esserci una sorta di regolamento di conti dopo una lite che sarebbe avvenuta poco prima in piazza Bottini - a poche centinaia di metri da lì - tra la vittima, i suoi amici e i tre aggressori.

I tre, dopo essersi inizialmente allontanati, sarebbero tornati alla carica armati e si sarebbero scagliati contro il giovane, prima di scappare nuovamente.