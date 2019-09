Coppia litiga in strada, poi lui aggredisce gli agenti intervenuti (due volte) per calmarlo

Prima litigano pesantemente tra loro in mezzo alla strada, poi lui colpisce gli agenti di polizia e i vigili urbani intervenuti per sedare la discussione. E' successo giovedì a Vigevano e il protagonista è un milanese che si trovava insieme alla sua fidanzata.

Tutto è iniziato in via Trieste: i due hanno cominciato a gridare tanto che gli operatori del vicino Serd (il servizio anti dipendenze) hanno chiesto alle forze dell'ordine di intervenire: così la polizia vigevanese è arrivata sul posto e ha calmato i due litiganti, che si sono allontanati in auto.

La seconda "puntata" poco dopo, in un'altra zona della cittadina. E ancora una volta sono arrivati sul posto i poliziotti che, a quel punto, hanno deciso di fare anche una verifica sulla vettura su cui i due viaggiavano: scoprendo che non era stata assicurata. Così gli agenti hanno chiamato i vigili urbani che sono arrivati, a loro volta, per multare l'intestatario.

Poliziotti in ospedale

A questo punto l'uomo si è scagliato contro gli agenti, ferendo un poliziotto e un vigile, che sono stati medicati al pronto soccorso. Lui ha rimediato una denuncia: risponde di minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.