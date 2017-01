Minorile Beccaria: non vuole rientrare in cella, pugni al poliziotto

Un agente penitenziario è stato aggredito all'interno del carcere minorile Beccaria di Milano.

E' successo venerdì 27 gennaio durante la chiusura serale delle celle. Secondo quanto riferisce il sindacato Funzione Pubblica - Cgil, un detenuto ha opposto resistenza all'agente in servizio, colpendolo anche con alcuni pugni.

Si tratta di un episodio che segue di qualche giorno una rivolta all'interno dello stesso penitenziario, con la devastazione di alcune sale comuni e l'incendio di diversi materassi. "Per quanto tempo ancora dovremo rischiare?", si domanda Gennaro Lestingi, delegato Fp-Cgil Beccaria, secondo cui "un solo agente non può occuparsi della gestione di tutte le celle".

"Ad oggi le poche unità in servizio devono assolvere a tutte le mansioni nonché garantire la sicurezza, con grande sacrificio e a rischio persino della propria pelle, dati i continui eventi critici", commenta Calogero Lo Presti di Fp-Cgil Lombardia: "Per cominciare chiediamo l’impiego delle cosiddette cariche fisse, in modo che le attività più a rischio siano condivise tra tutto il personale. Auspichiamo poi che l’imminente apertura del nuovo padiglione possa dare una svolta significativa alle condizioni lavorative del personale e a quelle dei detenuti".