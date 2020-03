Chiede a un gruppo di clienti di fare meno baccano e si prende un pugno in faccia

Brutale aggressione in un negozio di telefonia e internet point del quartiere Città Studi, a Milano, nel pomeriggio di venerdì 6 marzo. E' successo in via Amadeo al civico 48. La vittima è il gestore del negozio, un cittadino egiziano di 46 anni. Sul posto è intervenuta la polizia, avvertita da un uomo di 60 anni che si trovava all'interno dell'esercizio e che ha assistito a tutte le fasi.

Verso le quattro e mezza del pomeriggio sono entrati nell'internet point sette uomini, verosimilmente dell'est europeo, che hanno incominciato a sbraitare ad alta voce, a ridere sonoramente, a urlare. Ad un certo punto il gestore li ha invitati a darsi un certo contegno, ma uno di quelli ha reagito sferrandogli un pugno al volto; il gruppo è poi scappato a gambe levate.

Il ferito portato in ospedale

All'interno, come detto, vi era un italiano di sessant'anni, che stava navigando in internet da una delle postazioni e che (assistito alla scena per intero) ha chiamato il numero di emergenza 112. Sul posto è intervenuta la polizia, ma del gruppo non v'era alcuna traccia ormai. I sanitari del 118 si sono occupati del gestore del negozio, trasportato in codice verde alla clinica Città Studi con una ferita al labbro.