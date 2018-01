Calci e pugni a due coppie a Santa Margherita: denunciati 7 ultras del Milan

Presero di mira due coppie sul lungomare in Liguria per futili motivi e le aggredirono, all'alba, in due momenti diversi, al termine di una notte "brava" in giro per locali. Ma non sono sfuggiti alle indagini dei carabinieri di Portofino che, alla fine, li hanno incastrati: la gang è formata da sette ventenni della provincia di Milano, tutti gravitanti nei gruppi ultras del Milan.

I fatti: è il 3 settembre 2017: a Santa Margherita Ligure si respira ancora un clima estivo. La "movida" cittadina è piena di persone, tra loro i sette amici milanesi che trascorrono la nottata in alcuni locali della Riviera e poi finiscono sul lungomare, dove s'imbattono prima in una coppia e poi in un'altra.

Sono circa le sei del mattino. La gang si scaglia contro le due coppie, in entrambi i casi senza un reale motivo. I quattro feriti, presi a calci e pugni, vengono curati al pronto soccorso con prognosi tra i sette e i trenta giorni per le fratture e i traumi riportati. Grazie ai testimoni, i carabinieri riescono ad identificare immediatamente i primi quattro compontenti della banda di picchiatori (tre ragazzi e una ragazza), ma altri sono già scappati.

Le indagini proseguono per vari mesi: i militari analizzano soprattutto le abitudini e i luoghi frequentati dai quattro subito identificati, scoprendo in particolare che gravitano nell'ambiente degli ultras rossoneri. Grazie a questo particolare riescono a risalire agli altri, aiutandosi con le immagini di videosorveglianza sia comunali sia di privati, nonché con le testimonianze di chi ha assistito per caso ai pestaggi.