Minaccia i passanti senza motivo e ne ferisce uno col taglierino: arrestato

Con un taglierino in mano, si è messo a girare a piedi per le strade del centro di Vigevano minacciando i passanti e terrorizzandoli. E' successo nella serata di domenica 6 ottobre. Alla fine l'uomo è stato arrestato, ma nel frattempo aveva ferito uno dei malcapitati che affollavano il centro della cittadina.

In manette è finito il 61enne G.V.A., nato in Argentina e residente a Vigevano, con precedenti penali. L'uomo ha iniziato la sua scorribanda in sella a una bicicletta in via del Popolo, intorno alle otto di sera. All'altezza di un bar, ha estratto il taglierino e ha sputato contro un ragazzo che stava passeggiando per poi minacciarlo con l'arma.

Poi ha iniziato a pedalare ma subito dopo ha puntato il taglierino contro altri due passanti, tentando anche di colpirne uno. I tre giovani, terrorizzati, si sono avvicinati istintivamente al bar per cercare riparo, mentre le persone sedute ai tavolini osservavano esterrefatte la scena.

Il 61enne è sparito per qualche minuto ma poi è ritornato in zona, entrando nel punto di ristoro automatico lungo la stessa via e trovandovi un 18enne di origine egiziana. Sempre senza alcuna ragione lo ha aggredito prima a mani nude e poi, col taglierino, sfregiandogli la guancia sinistra. Infine ha inforcato la bicicletta e si è diretto in corso Repubblica.

Padre e figlio cercano l'aggressore

Il 18enne ha avvisato il padre, che si trovava poco lontano, e insieme si sono messi alla ricerca dell'aggressore, intercettato in via Mulini. Il genitore ha allora chiamato il 112 e, insieme ad altri passanti, ha bloccato il fuggitivo in via San Pio. Il 61enne ha cercato di liberarsi agitando sia il taglierino sia una catena per la bicicletta, ma nel frattempo sono arrivati i carabinieri che lo hanno fermato e portato in camera di sicurezza.

La serata di "follia" si è conclusa verso le undici e mezza. Il 18enne è stato poi medicato all'ospedale per la ferita alla guancia: ne avrà per cinque giorni. Per il 61enne è previsto il processo per direttissima lunedì mattina.