Culturista picchia un tassista e gli azzanna un orecchio: in prova ai servizi sociali

Per quattro mesi dovrà compiere attività di pubblica utilità lavorando con in ragazzi di una cooperativa sociale. Il tribunale di Milano ha accolto la richiesta di "messa alla prova ai servizi sociali" per Antonio B., il culturista che a novembre 2017 aveva picchiato e morso l'orecchio di un tassista in via Lepetit, a Milano. Con questa decisione è stato sospeso il processo a suo carico per lesioni aggravate dai futili motivi.

La rissa per il parcheggio e le immagini

Uno stallo vuoto e due auto pronte a infilarsi dentro. E' questa la scintilla che aveva fatto scattare la violenta lite tra l'automobilista e il tassista, durante la quale il conducente del taxi è stato aggredito a pugni, prima, e a morsi sull'orecchio, poi.

È successo attorno alle 7 di martedì 28 novembre a due passi dalla stazione Centrale di Milano. Il tassista, un uomo di 48 anni, aveva ricevuto una prognosi di 30 giorni dai medici dell'ospedale Niguarda, dov'era stato trasportato in codice giallo dall'ambulanza. Ferito, anche se lievemente, pure l'arrestato: per lui un codice verde al Fatebenefratelli.

Stando alla ricostruzione degli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della polizia, la lite era cominciata proprio per poter parcheggiare nell'unico posto libero presente. Durante la prima discussione verbale, il 29enne è sceso dalla propria vettura e ha colpito con diversi pugni al volto il "rivale". Poi, non contento, gli ha azzannato un orecchio e lo ha trascinato con la propria auto mentre la vittima cercava di bloccarlo per non farlo scappare.

Sul posto sono quindi intervenuti i poliziotti e i medici del 118, che in un primo momento avevano parlato di amputazione dell'orecchio anche se in realtà la parte del lobo recisa è stata ricucita, secondo quanto rivelato dalla questura che nel primo pomeriggio ha catturato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine. Il processo è stato aggiornato al 5 dicembre.