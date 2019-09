Milano, la lite e poi l'aggressione in strada: 41enne colpito da un coccio di bottiglia

Violenta aggressione a Milano, nel pomeriggio di domenica 8 settembre. Un uomo è stato colpito alla gola con un coccio di bottiglia e ha riportato un taglio importante. E' stato portato d'urgenza in ospedale.

E' successo alle sei meno dieci in via Roberto Bracco, zona Imbonati-Maciachini, praticamente di fronte al nuovo quartiere direzionale di uffici. Tutto è cominciato con una lite in strada tra due uomini. Ha avuto la peggio un 41enne marocchino, che ha ricevuto alla gola il colpo con il coccio di bottiglia.

L'aggressione con un coccio di bottiglia

Sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Inizialmente allertati in codice giallo, hanno constatato la maggior gravità della situazione e hanno portato il 41enne in codice rosso al pronto soccorso del Fatebenefratelli. L'uomo non è comunque in pericolo di vita. In zona anche la polizia, che indaga sull'episodio e cerca di ricostruire quanto successo e dare un volto al responsabile.