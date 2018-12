Vigentino, si prendono a coltellate durante la notte: portati in ospedale

Due uomini di 34 anni si sono presi a coltellate durante la notte causandosi ferite agli arti. È accaduto verso le 4:30 del 20 dicembre in via Gargano, zona Vigentino. Sul posto sono accorse la polizia e due ambulanze del 118, che hanno trasportato i due in ospedale, in codice giallo.

In particolare, a seguito di una lite, uno dei 34enni ha riportato, come riferisce il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, "una ferita penetrante da arma da taglio alla spalla". Il secondo uomo, invece, è rimasto colpito sempre da un coltello all'arto inferiore, ma con una ferita più lieve.

Il primo 34enne è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano; mentre il secondo all'ospedale Policlinico. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza in codice giallo.