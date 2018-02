Milano, clochard aggredito in strada: cade e sbatte la testa. Lotta tra la vita e la morte

Prima la discussione, poi l'aggressione e lo spintone che lo ha fatto volare a terra. Lotta tra la vita e la morte al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo il clochard aggredito nel primo pomeriggio di martedì 13 febbraio in via Marghera a Milano (zona Wagner).

Tutto è accaduto due minuti prima delle 13 quando il senzatetto, un uomo di 61 anni, avrebbe litigato con un 48enne. Un diverbio per futili motivi, fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Milano, terminato con un'aggressione. Uno spintone che avrebbe fatto stramazzare il 61enne a terra. E proprio a causa della caduta l'uomo avrebbe battuto il capo perdendo i sensi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e accompagnato al pronto soccorso in codice rosso, sembra in arresto cardiaco. Le sue condizioni sono critiche e la prognosi è riservata.

Lievemente contuso l'aggressore — un uomo di 49 anni, dipendente di una banca e incensurato —, accompagnato in codice verde all'Humanitas di Rozzano. Sul caso sono in corso accertamenti. Secondo quanto trapelato non ci sarebbero testimoni e l'accaduto non sarebbe stato ripreso da telecamere a circuito chiuso.

Il 49enne — sentito dai carabinieri — ha riferito di aver visto il clochard rovistare in un cestino dei rifiuti e di averlo avvicinato per donargli una banconota da 5 euro. A questo punto il clochard, sempre secondo la ricostruzione del bancario, avrebbe reagito sferrandogli un pugno e il 49enne lo avrebbe spintonato per allontanarlo, causando la caduta. L'uomo ha poi prestato assistenza al senzatetto in attesa dell'arrivo dei soccorsi; secondo quanto trapelato verrà denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate.