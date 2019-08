Folle aggredisce una barista e un cliente a Milano: 27enne bloccato della polizia

Fuori di sé ha aggredito la titolare e un altro cliente del Tigella Bar "Quintessenza" di via Sardegna, a Milano. Mattinata di follia per un italiano di 27 anni, portato via dalle volanti per resistenza e danneggiamento aggravato.

L'aggressione in via Sardegna

Nella giornata di giovedì, il ragazzo si è scagliato contro tutti senza alcun motivo. Sul posto arriva prima la Volante Napoli ma è necessario l'intervento di altri agenti. Non senza fatica i poliziotti riescono a riportare la calma.