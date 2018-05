Coppia litiga in metro e urta passeggero: ragazzo preso a martellate in faccia

Ha aggredito con un martelletto frangivetro un ragazzo, fermo sulla banchina della fermata della metropolitana di Milano Centrale, dopo averlo urtato mentre litigava con il fidanzato, sbracciando tra la folla. Per questo motivo sabato pomeriggio è stata denunciata dalla polizia di Stato per porto di oggetti atti a offedere.

I fatti sono avvenuti intorno alle quindici, lungo la banchina del metrò in Centrale. La coppia, formata da un ragazzo e da una giovane, entrambi diciottenni, stava litigando e, sbracciando, ha urtato un viaggiatore fermo in attesa del treno.

Il ragazzo, un cittadino egiziano di ventisei anni colpito accidentalmente, ha reagito spingendo la ragazza che ha estratto dallo zaino un martelletto frangivetro e lo ha aggredito, colpendolo al volto. Immediatamente è intervenuto il personale addetto alla sicurezza e gli agenti della polizia che hanno bloccato la diciottenne che è stata indagata a piede libero per il possesso dell'arnese atto a offendere.

La vittima invece è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in codice verde in ospedale per le medicazioni.