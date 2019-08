Ago sulla maniglia dell'auto della polizia: espulso dall'Italia il giovane denunciato

Via dall'Italia. È stato espulso dal territorio nazionale il ragazzo - un cittadino peruviano - che nel weekend era stato denunciato per aver lasciato un ago sulla maniglia di un'auto della polizia a Milano.

Il folle blitz dell'uomo era andato in scena all'alba di venerdì nella stazione di Rogoredo. Lì le telecamere di videosorveglianza dello scalo ferroviario avevano ripreso un giovane che si era avvicinato alla Jeep della polizia, aveva lasciato un ago sulla maniglia della portiera lato guida ed era poi andato via.

Foto - L'ago lasciato sull'auto

Fortunatamente nessuno era rimasto ferito e poche ore dopo gli stessi poliziotti erano riusciti a dare un volto e un nome a quella figura cristallizzata dall'occhio elettronico della stazione. Così, il giovane peruviano era stato fermato e denunciato, anche perché nello zaino gli agenti gli avevano trovato altri aghi, siringhe e una tenaglia.

Lunedì sera l'ultimo episodio del caso, raccontato direttamente dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Il giovane peruviano che si era divertito a mettere un ago da siringa sulla maniglia dell'auto della Polizia nei pressi della stazione di Milano Rogoredo è stato espulso dal territorio nazionale - ha annunciato l'inquilino del Viminale -. Per i delinquenti in Italia non c'è spazio. Fuori".