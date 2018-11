Rimane schiacciato sotto il trattore: agricoltore trasportato in ospedale

È stato travolto da un trattore in retromarcia mentre camminava ed è rimasto incastrato sotto al mezzo. È successo a un agricoltore di 35 anni verso le 9:30 del 22 novembre alla Cascina Castellazzo di Basiano, estrema periferia nord-est di Milano. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati un elisoccorso e un'ambulanza del 118, che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Vimercate in codice giallo.

A causa dell'incidente il 35enne, che non è in pericolo di vita, ha riportato diversi traumi alla gamba, rimasta incastrata sotto al trattore. Come riportato dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, al momento dell'arrivo dei soccorritori, il 35enne era vigile e in condizioni discrete: a essere ferito era soltanto l'arto inferiore.