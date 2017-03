Gli alberi che hanno fatto posto alle palme in Duomo "traslocano" in via Salomone

Chi ricorda i carpini di piazza del Duomo? Prima le palme e poi i banani di Starbucks hanno fatto presto dimenticare a quasi tutti quei ventiquattro alberi che adornavano la piazza più importante di Milano fino a poche settimane fa. Impiantati a luglio 2014, erano "scaduti" insieme alla sponsorizzazione precedente, di Konica-Minolta.

Ma il Comune di Milano non ha rinunciato a loro: li ha spostati in periferia. In particolare, i carpini sono stati ripiantati in zona via Salomone, al parco Guido Galli.

«Sono arrivati gli alberi tolti da piazza del Duomo per far posto alle palme. Aumenta la piantumazione del parco Galli. Bello!», ha scritto con soddisfazione su Facebook Paolo Guido Bassi, leghista, presidente del Municipio 4, postando anche alcune fotografie.