Paura a Milano, albero cade e schiaccia due automobili in via Bonfadini | Le immagini

Un albero è caduto in via Bonfadini, in zona Calvairate a Milano, schiacciando due autovetture. Per fortuna l'episodio non ha provocato nessun ferito, perché a bordo delle auto in sosta non c'era nessuno. Devastati, invece, i tettucci delle due vetture: una Hyundai Atos e una Volkswagen Golf.

E' successo mercoledì sera, attorno alle 23.30. Sul posto sono intervenuti gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco, che hanno rimosso la pianta e messo in sicurezza strada e marciapiedi.