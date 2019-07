Maltempo a Milano, il vento abbatte un albero a Gessate: il grosso tronco schiaccia un'auto

Il nubifragio che ha colpito una parte della provincia di Milano nella serata di martedì ha lascia il segno. A Gessate, comune ad Est della cintura metropolitana, per esempio un albero è caduto su una vettura e una cabina dell'Enel.

Il fatto è accaduto in via Alessandro Volta. Le raffiche di vento hanno provocato la caduta della pianta. Tronco e rami hanno schiacciato un'auto che fortunatamente era parcheggiata e senza passeggeri.

Anche la distruzione parziale della cabina dell'energia elettrica non ha provocato alcun blackout. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza l'area.

Le previsioni meteo per il 9 e il 10 luglio a Milano

Nuvole spostate di qua e di là dal vento, così come i rami degli alberi e e le tende sui balconi. Pomeriggio dal meteo cangiante a Milano e in tutta la Lombardia.

Nel pomeriggio di martedì, spiega l'Arpa, e in particolare in serata aumenterà l'instabilità sulla regione. Ci saranno precipitazioni anche a carattere temporalesco, più marcate e intense sui settori di pianura, che si protrarranno anche nella prima parte della giornata di mercoledì, con un calo dei valori massimi di temperatura a circa 25-28°C.

Fino al mattino di venerdì, stando alle previsioni, resterà un flusso umido da nordovest in quota che favorirà condizioni variabili in montagna e cielo irregolarmente nuvoloso in pianura, quindi per il fine settimana passaggio a condizioni di cielo più soleggiato e lieve rialzo delle massime di temperatura.