Milano, paura al parchetto per bimbi: albero cade sui giochi, mamma salva per pochi attimi

Qualche attimo in più e sarebbe finita in maniera decisamente diversa. Paura martedì sera al parcchetto di Qt8, in via Collecchio, dove un albero è caduto sui giochi per i bimbi.

Tutto è successo verso le 20.30, come raccontato da una testimone a MilanoToday. "Avevo la bimba in braccio e stavamo andando all'altalena - le parole della giovane mamma -. L'albero ci è caduto davanti agli occhi, a due passi da noi. All'improvviso abbiamo sentito il tonfo. Sono sconvolta - ammette la signora -, poteva caderci addosso".

Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nel crollo del grosso albero, che si è "adagiato" proprio sui giochi per i più piccoli.

Resta da capire come mai la pianta sia caduta in un momento in cui le condizioni meteo erano tranquille, senza pioggia né vento.

Foto - L'albero caduto