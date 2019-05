Albero cade su un taxi in via Lamarmora a Milano: ferita una donna di settantadue anni

Paura martedì pomeriggio in via Lamarmora a Milano. Poco dopo le 14.30 un grosso albero è caduto all'altezza del civico 5 di via Lamarmora, in pieno centro città, crollando sulla linea aerea dei tram di Atm e su un taxi che si trovava a passare lì.

Il conducente dell'auto bianca è rimasto illeso, mentre una donna di settantadue anni è rimasta lievemente ferita. La vittima, soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata poi trasportata in codice verde al Policlinico, le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazione. Sembra che sia stata sfiorata dal tiglio, alto venti metri, e che sia poi caduta ferendosi a una gamba.

L'incidente ha causato un lungo blocco per i tram di Atm, che ha dovuto ripristinare la linea area. I mezzi 9, 16 e 19 sono stati a lungo deviati dal loro percorso classico.