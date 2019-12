Paura in centro a Milano, crollano rami dall'albero: "strage" di auto e scooter. Foto

Paura lunedì mattina in pieno centro a Milano, tra Repubblica e Porta Nuova. Pochi minuti dopo mezzogiorno, infatti, alcuni rami si sono staccati da un albero in via Galileo Galilei, proprio di fronte all'hotel Windsor, e hanno travolto tutto ciò che c'era sotto.

Nella caduta i tronchi - probabilmente "indeboliti" dal vento degli ultimi giorni - hanno fatto "strike" di auto e motorini che erano parcheggiati in strada. I rami hanno colpito una Dacia Duster che proprio in quel momento passava di lì, una Fiat e un suv Ford che erano in sosta nel controviale. Ancora più pesante la conta degli scooter danneggiati, con cinque o sei motorini che sono caduti uno sull'altro in una sorta di disastroso effetto domino.

Fortunatamente, nonostante lo spavento, non si registrano feriti.