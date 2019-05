Lutto nel mondo dello spettacolo: morto Alberto Destrieri, la "Pinetta" de "I Legnaesi"

È morto Alberto Destrieri, l'attore che impersonava la "Pinetta" de "I Legnanesi", compagnia teatrale che recita commedie in dialetto milanese. Destrieri si è spento nella giornata di mercoledì 29 maggio, aveva 72 anni.

La carriera di Alberto Destrieri

Impiegato alla Franco Tosi di Legnano, era entrato nella compagnia teatrale nel 1973 ed era stato tra i primi artisti amatoriali a calcare il palco con il capocomico Felice Musazzi. Ha recitato fino al 18 aprile del 2019 impersonando il ruolo della "Pinetta", anziana cugina di uno dei personaggi principali: "la Teresa".

Il ricordo de I Legnananesi

Ci sono notizie, nel nostro mondo colorato, spensierato e divertente, che non vorremmo mai dare. Alberto Destrieri, amatissima Pinetta, ci ha lasciati questo pomeriggio a 72 anni. Con profondo dolore e sincera commozione, perdiamo non solo un grande attore, ma anche e soprattutto un vero amico, colonna della compagnia de I Legnanesi. Ciao Alberto… Ciao Pinetta… i nostri applausi sono tutti per te.

I Legnanesi: chi sono

I Legnanesi sono una compagnia teatrale italiana che recita commedie in dialetto legnanese. È l'esempio più celebre di teatro en travesti in Italia (personaggio che in un'opera teatrale viene interpretato da un attore di sesso opposto). Nei loro spettacoli comici gli attori propongono al pubblico figure satiriche della tipica corte lombarda. Fondata a Legnano nel 1949 da Felice Musazzi, Tony Barlocco e Luigi Cavalleri, è tra le compagnie più note del panorama teatrale dialettale europeo.