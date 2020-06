Due bambini e la loro mamma morti nel crollo di un cornicione ad Albizzate

Intorno alle 17.30, ad Albizzate (Varese), in via Guglielmo Marconi, per cause ancora da accertare, è improvvisamente crollata la copertura di uno stabile. Si tratta di un'ex area industriale recuperata che ora ospita diverse attività a carattere commerciale, tra cui una lavanderia e una pizzeria.

Cinque persone sono state travolte dalle macerie. Secondo quanto riporta Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) della Lombardia, sono deceduti due bambini di 5 e 1 anno, oltre a una donna 38enne, la loro mamma. Un altro bambino di 9 anni si è miracolosamente salvato ed è stato portato in ospedale a Gallarate, dove è subito giunto anche il padre. Ferita, inoltre, anche un'altra donna. Secondo i primi riscontri stavano tutti passeggiando a lato dell'edificio quando sono stati sopraffatti dal laterizio. Più nel dettaglio si è staccata una porzione di edificio di circa 60 metri.

I vigili del fuoco intervenuti con diverse squadre hanno estratto dalle macerie le vittime e collaborato con il personale sanitario. Attualmente stanno provvedendo alla messa in sicurezza dello stabile, sul posto i carabinieri del reparto operativo di Varese con la squadra rilievi. L’edificio di fronte che ospita un supermercato e un bar è stato evacuato in attesa di ulteriori verifiche.