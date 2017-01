Morto monsignor Aldo Geranzani, dal 1990 rettore del collegio San Carlo

E' scomparso monsignor Aldo Geranzani, rettore del collegio San Carlo di corso Magenta. Il decesso è avvenuto lunedì 30 gennaio alle sette e mezza di sera, come comunica la diocesi di Milano.

La camera ardente è allestita presso il San Carlo da martedì 31 gennaio, presso la cappella della scuola, con apertura dalle 8 alle 21.30. Classe 1945, Geranzani venne ordinato sacerdote nel 1970 e prese servizio presso la parrocchia di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa. Dal 1990 fu rettore del collegio San Carlo, chiamato a tale incarico dal cardinale Carlo Maria Martini.

E' stato insignito dell'Ambrogino d'Oro il 7 dicembre 2016. Da tempo era malato. «In tutti questi anni ha dedicato tutta la sua energia alla formazione di giovani affinché potessero diventare adulti responsabili, ragione per cui all’espressione "formazione di classe dirigente" ha sempre preferito "classe responsabile"», scrive il collegio in una nota ufficiale: «La sua capacità di discernere i segni dei tempi costituiva l’ossatura della sua responsabilità di educatore consapevole che solo una solida cultura è capace di costruire occasione di dialogo e futuro per le nuove generazioni».

I funerali verranno celebrati mercoledì 1 febbraio alle ore 14.30 in Duomo.