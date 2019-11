Prosegue l'indagine sulla morte di Alessandra Appiano: no all'archiviazione

E' stata respinta la richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero, sul caso della morte della scrittrice e giornalista Alessandra Appiano, scomparsa il 3 giugno del 2018. La donna era ricoverata in una struttura specializzata in disturbi dell'umore, ma chiese e ottenne di allontanarsi per un caffè. Raggiunse l'ottavo piano di un albergo dello stesso quartiere e si gettò nel vuoto.

Qualche giorno dopo il decesso, la procura di Milano aprì un fascicolo d'indagine (senza indagati e senza ipotesi di reato) per approfondire i dettagli della vicenda e capire se vi fossero responsabilità. Poi la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, a cui s'è opposto il marito della scrittrice (insignita dell'Ambrogino d'Oro nel 2013).

Ipotesi di negligenza della struttura

Ora il gip Patrizia Nobile ha deciso di respingere l'archiviazione e di disporre, quindi, un supplemento d'indagine. Dovrà quindi essere approfondita la posizione della struttura che ospitava la Appiano per capire se vi sia stata una negligenza nell'attenzione e nella protezione della paziente.