Torna dal viaggio di nozze e si sente male: Alessandra muore tra le braccia di suo marito

Aveva appena trascorso i giorni più belli della sua vita. Il sì pronunciato in chiesa, il viaggio di nozze in un posto da sogno, poi i giorni con i familiari nel loro paese d’origine e il ritorno nella città che li aveva accolti un paio di anni fa. Ma in quella città lei, purtroppo, non ci è mai arrivata.

Perché la vita di Alessandra Avella - trentaduenne nata a Castellamare di Stabia, ma per anni residente a Scafati - si è interrotta mercoledì scorso sull’autostrada A1, all’altezza di Ponzano.

La neo sposina era in macchina con il suo compagno Nicola quando si è sentita male e ha perso subito conoscenza. Lui ha chiesto l’intervento dei soccorsi, arrivati immediatamente, ma per Alessandra non c’è stato nulla da fare.

Da settembre 2015, la coppia viveva a Inzago e pochi giorni prima del matrimonio i due sposi erano tornati in Campania per celebrare la loro unione in quella stessa chiesa che venerdì, purtroppo, ha accolto anche il feretro della trentaduenne.

Il 5 luglio, dopo le nozze, Alessandra e Nicola erano partiti per le Mauritius, per il loro viaggio di nozze. Al ritorno verso casa, poi, la tragedia, dovuta probabilmente a uno scompenso cardiaco.