Ergastolo all'ex conduttore Rai Alessandro Cozzi: ha ucciso l'imprenditore Cappelletti

Alessandro Cozzi, l'ex conduttore tv, è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso l'imprenditore Alfredo Cappelletti nel settembre del 1998. E' stato deciso dalla Corte d'Assise di Milano che ha accolto la richiesta del pm Maurizio Ascione.

Già in carcere per scontare una pena di 14 anni per aver ucciso, nel marzo 2011, il titolare di un'agenzia di lavoro nel Milanese, Ettore Vitiello: per non pagare un debito di 17mila euro.

Lunedì è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Cappelletti. Si tratta di un 'cold case' riaperto nel 2012 dopo che all'epoca l'indagine venne archiviata come suicidio. L'imprenditore era un socio in affari di Cozzi.

Chi è Alessandro Cozzi

Alessandro Cozzi ha una formazione psicologica, ed ha cominciato a lavorare nel settore dell'orientamento famigliare nel 1982, operando in seno a un'associazione con diverse sedi in Italia dando poi vita a progetti suoi. Era diventato un volto noto per la sua partecipazione a un programma di Rai educational, 'Diario di Famiglia' e conduceva il programma da sei edizioni, in coppia con la psicologa Maria Rita Parsi, altro volto noto televisivo.