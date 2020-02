Giovane ingegnere ucciso da alcune rocce a Petra: Alessandro è morto davanti alla moglie

Dramma per una famiglia italiana in vacanza in Giordania. Un 32enne, Alessandro Ghisoni, è morto davanti alla moglie e ai genitori, colpito da alcuni massi caduti nel sito archeologico di Petra. Ghisoni era piacentino. Si era laureato in Ingegneria meccanica al Politecnico di Milano, dove aveva studiato dal 2006 al 2011.

Era in vacanza con la moglie Sonia Garbelli, con la quale si era sposato a luglio, e altri parenti. Abitavano a Piacenza e lui lavorava alla Bolzoni ai Casoni di Gariga.

Le indagini sull'incidente che in Giordania

Le rocce potrebbero essere cadute per le forti piogge. Le autorità che indagano sull'incidente hanno supervisionato le immagini a circuito chiuso nella zona ed è emerso che non erano presenti altre persone al momento dell'accaduto. La salma di Alessandro verrà rimpatriata in Italia solo dopo l'autopsia.

Il dolore dei colleghi dell'ingegnere piacentino

"È con profondo dolore - scrive in una nota la sua azienda - che informiamo che il nostro amato collega Alessandro Ghisoni, ingegnere all'interno del team di Progettazione e Innovazione ufficio tecnico, ha avuto un incidente mortale durante una vacanza a Petra con la moglie e i cognati. Alessandro era in Bolzoni da otto anni. Era un ingegnere brillante e appassionato e stimato da tutto il gruppo nel mondo per il suo talento e la sua umanità: era davvero un ragazzo straordinario, una persona meravigliosa, un faro per l'azienda. Il gruppo è in stretto contatto con i genitori e la sua famiglia".