Suo figlio muore a 33 anni e dona gli organi: "Vorrei solo abbracciare chi ha il suo cuore"

Alessandro aveva tutto. Aveva l'amore, aveva un lavoro, aveva una famiglia che gli voleva bene. Quella mattina - la mattina in cui la sua vita è cambiata per sempre - era pronto ad affrontare l'ultimo giorno di lavoro prima delle vacanze. Poi sarebbe arrivato il trasloco nella sua nuova casa, dove sarebbe andato a vivere insieme all'amore di una vita.

E invece adesso di Alessandro non resta quasi più nulla: resta quella casa arredata e pronta, ma vuota, restano le foto che mamma Rosa continua a guardare e riguardare e restano i suoi organi, quegli organi che hanno "regalato" la vita ad altri uomini e donne.

Per questo ora il sogno di sua mamma è proprio quello di poter conoscere le persone che hanno ricevuto gli organi del suo ragazzone, perché - dice a MilanoToday - "sarebbe un modo per far ripartire la nostra vita".

Alessandro, morto a 33 anni

Sì perché la vita di Rosa - cinquantacinque anni, di Busto Arsizio - è ormai ferma dalle ore 10 del 22 dicembre. "Era il suo ultimo giorno di lavoro prima delle vacanze - ricorda la donna -. È stato male al lavoro e lo hanno portato d'urgenza all'ospedale Macchi di Varese".

Il responso dei medici è stato impietoso: "Aneurisma blister-like", uno dei più gravi, uno di quelli che lasciano poche speranze. E così Alessandro - fidanzato da sette anni con Silvia e responsabile tecnico di un centro revisioni di Gallarate - si è ritrovato in un attimo in sala operatoria per un intervento d'urgenza.

"Il giorno dopo si è svegliato dal coma. Ci siamo illusi, ma i medici ci hanno detto subito che la situazione era gravissima", spiega mamma Rosa. E i medici purtroppo hanno ragione: "È stato sveglio tre giorni - dice la donna, con la voce che si fa più triste -. Il terzo giorno ha avuto un altro aneurisma ed è entrato in coma di nuovo. Alle 11 di mattina del 31 dicembre i dottori non hanno potuto far altro che staccare le macchine".

Gli organi di Ale a cinque persone

Prima di farlo, però, hanno chiesto a Rosa e agli due figli - Matteo di trentacinque anni e Marco di ventinove - se avessero voluto donare gli organi di "Ale", come Rosa continua a chiamarlo. "Lui ci aveva sempre detto che avrebbe voluto - ricorda la signora - e allora abbiamo detto di sì".

E il 1 gennaio 2018, Alessandro - "un ragazzone grande, buono e in salute", nelle parole di sua madre - ha fatto il suo miracolo.

Il suo cuore è andato a un uomo di quarantatré anni - a cui restavano pochi giorni di vita - che è stato operato a Milano. La stessa città in cui il fegato di Ale è stato impiantato a un uomo di cinquantatré anni. Sotto la Madonnina è finito anche uno dei reni del ragazzo, donato a una donna di quarantanove anni.

L'altro rene, invece, è stato "regalato" a un uomo di quaranta anni, operato a Bergamo, mentre i polmoni sono stati trapiantati a un 58enne, che è stato ricoverato a Padova.

"Vorrei abbracciare chi ha gli organi di Ale"

Così, Alessandro continua in qualche modo "a vivere dentro qualcun altro", la convinzione di mamma Rosa. Che adesso - anche se la legge garantisce l'anonimato - vorrebbe poter conoscere chi ha ricevuto gli organi di suo figlio e spera che qualcuno si "riconosca" nelle operazioni e si faccia avanti con lei.

"Se loro sono d'accordo, vorrei poterli incontrare - l'appello della donna -. Li vorrei conoscere soltanto per continuare ad amare mio figlio, vorrei continuare a volergli bene così. Io - spiega - sono felicissima che queste persone stiano bene, spero che vivano quanto più a lungo possibile. Non sono invidiosa, né arrabbiata - giura Rosa -, sono contenta davvero".

"La nostra vita si è fermata il 31 dicembre - ammette, spiegando il perché di questo desiderio - e forse incontrare chi ha gli organi di Ale sarebbe finalmente avere un briciolo di serenità. Vorrei soltanto abbracciarli - conclude mamma Rosa -, nient'altro".