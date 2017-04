Si rifà il naso per 57mila euro, poi minaccia il medico: arrestato tronista di Uomini e donne

Alessio Lo Passo, ex tronista del programma televisivo "Uomini e Donne", è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo è stato bloccato sabato dalla 'Catturandi' del Nucleo investigativo del comando provinciale di Milano mentre si trovava a Monza in compagnia di Lele Mora e Guendalina Canessa per l'inaugurazione di un locale.

A carico del noto personaggio - riferiscono i militari - c'è una condanna a tre anni di carcere, oltre una multa di tremila euro, per estorsione.

La vicenda nasce a settembre 2014. All'epoca Lo Passo si rivolge ad un medico chirurgo plastico per rifarsi il naso. L'intervento sembra andare bene ma alla terza visita di controllo, il dottore rileva uno strano affossamento che, però, viene negato dal paziente. Pochi giorni dopo, è il tronista insieme alla propria fidanzata e ad un terzo uomo - non identificato - ad andare dal medico per pretendere la restituzione del costo complessivo dell'operazione: cinquantasettemila euro. Lo fa, secondo la ricostruzione dei carabinieri, con toni violenti e minaccia di devastargli lo studio. Le stesse ritorsioni vengono ripetute al telefono alcune settimane più in là.

A dicembre 2014 arriva la denuncia del chirurgo che racconta ai militari di aver letto un'intervista nella quale Lo Passo raccontava di essere stato colpito con un pugno al volto durante una lite all'esterno di una discoteca di Milano. La supposizione del medico è che durante quell'alterco il suo paziente avesse compromesso il risultato dell'intervento.

La vicenda sembra chiudersi lì ma nel 2016, ad aprile, il tronista viene condannato dal tribunale. Non era stato rintracciato subito, motivo per cui il suo arresto è passato nelle mani della 'Catturandi', guidata da Marco Prosperi, che lo ha 'inscastrato' durante l'evento del weekend. Ora si trova nel carcere di Monza.